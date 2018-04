Wolverhampton vandt 2-0 hjemme over Derby og er med fire kampe tilbage meget tæt på oprykning.

Wolverhampton. Det er seks år siden, at fodboldklubben Wolverhampton Wanderers sidst spillede med i Premier League, men alt tyder på, at klubben med den stolte fortid fra næste sæson igen er at finde i den bedste række.

Onsdag aften vandt topholdet i Championship 2-0 hjemme over Derby.

Efter seks minutter scorede Diogo Jota til 1-0 for Wolverhampton, der tre gange i 1950'erne vandt det engelske mesterskab.

Seks minutter inde i anden halvleg gjorde Ruben Neves stillingen til 2-0, og det blev slutresultatet.

Med sejren har Wolverhampton 92 point for 42 kampe, og holdet mangler at spille fire kampe.

Fulham sidder med 81 point for 42 kampe på andenpladsen, der også giver direkte oprykning til Premier League.

Cardiff er nummer tre med 80 point for 41 kampe.

Efter nedrykningen fra Premier League i 2012 begyndte den nuværende FC København-træner, Ståle Solbakken, i Wolverhampton som manager.

Det gik ikke så godt, og nordmanden blev i januar 2013 fyret hos klubben, der senere endte med at rykke ud af den næstbedste række.

I 2014 rykkede Wolverhampton op igen, og efter fire sæsoner i den næstbedste række er klubben altså igen meget tæt på at komme med i den bedste række.

/ritzau/