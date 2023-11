Så bliver det beskidte vasketøj virkelig luftet.

Det forliste ægteskab mellem Roma-legenden Francesco Totti og modellen Ilary Blasi har længe været forsidestof for de italienske medier, men nu kommer Netflix buldrende med en udsendelse, hvor Blasi fortæller sin version af bruddet.

Fredag kunne italienerne se programmet, der ikke er dukket op på den danske del af platformen, og der var ganske mange slibrige detaljer.

Alt var fryd og gammen før slutningen af 2021, hvor de var tætte og havde masser af sex, men så blev han fjern, fortæller hun.

Brylluppet stod i 2005. Foto: Tony Gentile/Action Images/Ritzau Scanpix Vis mere Brylluppet stod i 2005. Foto: Tony Gentile/Action Images/Ritzau Scanpix

I januar 2022 konfronterede han hende med et møde med en fyr, som hun afviste at have været sammen med, men han troede hende ikke.

»I 20 år havde jeg aldrig fået ham til at tvivle.«

»Jeg havde skyldfølelse, fordi han sagde, det var min skyld, at jeg havde ødelagt alt, at han var død indeni på grund af mig,« siger hun med tårer i øjnene.

Det berømte pars brud er guf for de kulørte blade i Italien. Foto: VALERY HACHE Vis mere Det berømte pars brud er guf for de kulørte blade i Italien. Foto: VALERY HACHE

Kort efter blev Totti fotograferet med sin nuværende kæreste Noemi Bocchi, men han afviste over for Blasi at kende hende, selvom medierne slog historien stort op.

»Han havde svoret foran mig og sine børn, at det hele var opdigtet. Han lovede det.«

»Jeg kaldte aviserne for lort. Jeg var sikker og troede, det var noget, de havde opdigtet.«

Hun satte dog en privatdetektiv til at skygge sin daværende mand, og kort herefter mente hun, at der var beviser nok mod den feterede fodboldstjerne.

»Jeg kunne ikke tro, at manden, der havde været ved min side i 20 år, som altid sagde, at han ikke kunne leve uden mig, havde gjort sådan noget. Jeg følte mig dum . Jeg følte skuffelse, afsky, vrede. Men også lethed, fordi jeg ikke længere havde skyldfølelser.«

Da de endelig skulle afslutte ægteskabet, havde hun regnet med, at han ville gå til bekendelse.

»Jeg forventede, at han ville tage sit ansvar og fortælle mig ting, mens han kiggede mig i øjnene. Han løj til det sidste,« lyder anklagen.

Hverken Totti eller kæresten har udtalt sig efter Netflix-udsendelsen er udkommet.