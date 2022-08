Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er kold luft mellem det tidligere stjernepar.

Francesco Totti og Ilary Blasi mødtes igen - i badebyen Sabaudia - og det opsnappede de italienske medier, der følger deres brud særdeles tæt.

'Il Capitano' ankom for at bruge nogle afslappende dage med deres fælles børn, men da Blasi skulle overdrage nøglerne til villaen havde situationen været klar.

Ifølge Corriere della Sera, en af Italiens største aviser, skulle mødet mellem de to have været ret koldt.

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

Planen er, at Totti vil blive i ferielandet med døtrene Chanel og Isabel samt deres tjenere indtil den 15. august, mens deres søn Cristian må rejse lidt frem og tilbage, så han kan passe træningen for Romas U18-hold.

Totti har ikke selv udtalt sig om bruddet, men gennem vennen Alex Nuccetelli har han givet denne meddelelse:

»Hvis jeg ser tilbage og jeg laver en samvittighedsundersøgelse, og jeg tænker tilbage på mig selv og Ilary, så føler jeg, at jeg har givet hende alt, hvad jeg kunne, alt hvad jeg havde.«.

Lige nu går der dog rygter om, at han skulle have haft noget sammen med en kvinde ved navn Noemi Bocchi, men det er fortsat ubekræftet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Blasi var inden turen til Sabaudia også et smut på paradisøen Zanzibar, og hun er blevet meget social efter sit farvel til Totti. Ifølge Corriere della Sera, der har talt med hendes omgangskreds, er det er meget bevidst valg, så hun kan fremstå som en stærk kvinde, der forstår at modstå livets slag.

Ifølge Il Messaggero vil hun snart stå frem i et tv-program for at fortælle sin version om bruddet - hvilket hun også gjorde tidligere i år, da der var rygter om problemer i deres forhold. Dengang prøvede hun dog at slå problemerne hen og kaldte det et 'mediecirkus'.

Parret holdt sammen i cirka tyve år, og snart kan der komme mere klarhed omkring deres feterede liv sammen, når hun fører tv-planen ud i livet.