Tottenhams offensive profil Son Heung-min skal opereres og forventes ude i flere uger. Det skriver Tottenham på fodboldklubbens hjemmeside.

Sydkoreaneren skal opereres i denne uge, efter at han har pådraget sig et brud på sin højre arm, oplyser Tottenham.

Son pådrog sig skaden, da Tottenham vandt 3-2 ude over Aston Villa i Premier League i søndags.

Der bliver ikke sat en længde på den pause, som Son nu står over for. Men Tottenham skriver, at Son er sat på sidelinjen i flere uger.

Ifølge den engelske avis The Guardian blev Son allerede skadet i første minut af søndagens kamp mod Aston Villa, da han stødte sammen med Ezri Konsa.

Son spillede dog kampen til ende og fuldførte altså mere end 90 minutter med en brækket arm.

Det viste sig at være en god idé, da Son scorede to mål i opgøret. I fire minutters overtid løb han ned og scorede det afgørende mål til 3-2.

Tottenham, som onsdag skal møde tyske RB Leipzig i Champions Leagues ottendedelsfinale, er i forvejen uden stjerneangriberen Harry Kane, der også er ukampdygtig med en skade.

Det er tidligere blevet meldt ud, at Kane måske kan nå at blive klar til de sidste kampe af denne sæson.

/ritzau/