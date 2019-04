Son Heung-min scorede Tottenhams sejrsmål mod Manchester City, efter at Harry Kane var blevet skadet.

Tottenham fik tirsdag et glimrende resultat ud af den første kvartfinale i Champions League mod Manchester City.

I den første Champions League-kamp på klubbens spritnye stadion vandt Tottenham med 1-0 på et mål af Son Heung-min efter oplæg af Christian Eriksen efter 78 minutter.

Det var på et tidspunkt, hvor topscorer Harry Kane var humpet ud af kampen efter en hård tackling på venstre ankel, som tidligere har voldt ham problemer i længere perioder.

- Forhåbentlig er det ikke så slemt. Vi vidste ikke, hvad der skete, men vi forblev stærke, og Lucas Moura kom ind med ny energi, så vi afsluttede kampen på den rette måde, siger Son Heung-min til uefa.com.

- Som hold gav vi aldrig op, og vi kæmpede i 90 minutter. Vi var mere kyniske og fortjente sejren.

Sydkoreaneren scorede også Tottenhams første mål, da holdet i Premier League spillede sin første kamp på det nye stadion

- Jeg er vild med dette stadion. Det er fantastisk at spille her, og jeg er meget, meget taknemmelig for at få chancen for det, siger Son Heung-min.

Manchester City startede kampen bedst og fik et straffespark allerede efter 12 minutter, men Sergio Agüero måtte se keeper Hugo Lloris parere forsøget.

Nu er City pisket til sejr i returkampen på hjemmebane næste onsdag.

