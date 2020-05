Premier League-spiller Serge Aurier har igen delt et billede af sig, hvor han bryder karantæneregler.

Premier League-klubben Tottenham undersøger klubbens højreback Serge Aurier for brud på karantæneregler.

Det sker, efter at den ivorianske landsholdsanfører har delt et billede på de sociale medier af sig selv med en barber efter en klipning.

Det skriver det britiske medie BBC.

I England åbner frisører først 4. juli, og husstande må ikke få besøg under de nuværende retningslinjer.

Tottenham, der hører til i London, oplyser, at "den undersøger omstændighederne og vil handle på behørig vis".

Ifølge BBC er det tredje gang, at 27-årige Serge Aurier bryder karantænereglerne.

Han har tidligere undskyldt for at have delt en video af sig selv på de sociale medier, hvor han løb sammen med en anden, hvilket var imod reglerne.

Også Premier League-klubben Bournemouths 24-årige midtbanespiller Jordon Ibe har delt et billede af sig blive klippet.

Bournemouth oplyser til BBC, at klubben har iværksat en intern undersøgelse, og den forventer, at Jordon Ibe får en disciplinær straf.

Premier League har ligget stillet siden marts grundet coronakrisen.

/ritzau/