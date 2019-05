Lægestaben har ikke gjort noget forkert, da den sagde god for, at Tottenhams Jan Vertonghen kunne spille videre tirsdag aften.

Det siger Tottenhams træner, Mauricio Pochettino.

Den belgiske forsvarsspiller havde efter en luftduel med Ajax-målmand André Onana og Tottenham-holdkammeraten Toby Alderweireld en stor flænge over næsen og modtog flere minutters behandling på banen.

Efter at være blevet tilset af holdets lægestab og af kampens dommer, Antonio Mateu Lahoz, fik Vertonghen lov til at fortsætte. Men kun i få sekunder.

Jan Vertonghen på jorden efter duellen med André Onana. Foto: DYLAN MARTINEZ

For Vertonghen kunne selv konstatere, at det ikke helt var, som det det burde. Han tog sig til hovedet og signalerede, at han ikke kunne fortsætte.

Da var det så, at det gik op for de mere end 60.000 tilskuere på Tottenham Hotspur Stadium og millioner af tv-seere, at den var helt gal.

Belgieren kunne til sidst ikke stå på sine egne ben og måtte have hjælp til at komme i omklædningsrummet. Men Pochettino står fast på, at det var korrekt at lade Vertonghen forsøge at fortsætte.

»Jeg var ikke involveret. Det var lægens beslutning. Det var så vigtigt, at man følger reglerne og den rette protokol, og det gjorde vores medicinske stab,« siger Pochettino ifølge The Guardian og fortsætter:

»Selvfølgelig var jeg bekymret. Det er normalt, for det vigtigste for mig er altid spillerens helbred. Hvis de siger 'skift' til mig, sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved det. I sådan en situation er lægerne boss. Dem kommer jeg aldrig til at stille spørgsmål til.«

I kølvandet på Vertonghen-situationen er der dog mange, der alligevel har stillet spørgsmål ved, hvordan belgieren overhovedet kunne blive sendt på banen.

Tottenham tabte hjemme 0-1 til Ajax, der havde Lasse Schöne på banen i cirka en time, mens Christian Eriksen spillede fuld tid for hjemmeholdet.

Tottenham tabte hjemme 0-1 til Ajax, der havde Lasse Schöne på banen i cirka en time, mens Christian Eriksen spillede fuld tid for hjemmeholdet.

Der er returopgør den 8. maj i Amsterdam, men allerede onsdag aften ruller Champions League-bolden igen, når FC Barcelona tager imod Liverpool