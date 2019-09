'Christian Eriksen vil væk fra Tottenham'

Den sætning er blevet sagt og skrevet utallige gange i løbet af de sidste mange måneder. I sommerens transfervindue var det også mere eller mindre forventet, at Eriksen samt Danny Rose og Toby Alderweireld alle ville forlade London-klubben, men sådan gik det ikke.

Og det er noget, der har påvirket truppen, afslører holdets største stjerne, Harry Kane.

»Det er klart, at da transfervinduet lige var lukket, var der spillere, der måske ville forlade os, og det var offentligt kendt, at der var spillere, der var tæt på at forlade os, som blev,« siger han til Sky Sports, inden han kommer med en skjult stikpille.

»Dem, der er på banen, skal give alt for klubben. Det er alt, hvad vi kan bede om. Man skal lægge sine individuelle behov til den ene side og sørge for, at man præsterer på det højeste niveau, fordi det vil alligevel hjælpe din egen status.«

Tottenham har fået en vanskelig start på denne sæson, hvor det blot er blevet til otte point i de første seks kamp i Premier League.

Og endnu værre blev det så, da de tirsdag sensationelt røg ud af Carabao Cup. Her tabte de til Colchester fra den fjerdebedste række, League 2, efter straffesparkskonkurrence, hvor Eriksen blev den store skurk med et brændt spark fra pletten.

Det fik efterfølgende Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, til at erkende, at der er uro i truppen.

Harry Kane fortæller i et større interview nu, hvordan de mange rygter i løbet af sommeren har påvirket hele Tottenham-truppen. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS Vis mere Harry Kane fortæller i et større interview nu, hvordan de mange rygter i løbet af sommeren har påvirket hele Tottenham-truppen. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Og nu åbner angriberen Harry Kane så op for, at det blandt andet er Christian Eriksen-sagen, der har påvirket truppen.

Det har dog ikke fået rygterne om den danske superstjerne til at forsvinde.

Senest kunne flere engelske medier berette, hvordan den 27-årige fynbo vil afvise alle tilbud om kontraktforlængelse og i stedet lade sin kontrakt løbe ud. Dermed vil han kunne skiftes gratis til sommer, hvor drømmedestinationen er Real Madrid.

Tottenham skal lørdag forsøge at komme tilbage på sporet, når de får besøg af Southampton.