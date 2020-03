Eric Dier var rasende efter onsdagens FA Cup-exit.

Hvorfor Tottenham-spilleren var rasende er ikke sikkert. Men videoer fanget af fans på Tottenham Hotspur Stadium efter nederlaget i straffersparkskonkurrence til Norwich viser tydeligt Eric Diers raseri.

På vej ud fra opgøret så Eric Dier frustreret op på tilskuerpladserne på langsiden over spillertunnelen. Og før man vidste, klatrede han over reklamebanden.

På videoen herunder kan man se Eric Dier klatre over en håndfuld tilskuerpladser for at komme op til en bestemt fan. Denne fan kan man samtidigt se begynde at trække sig længere og længere væk.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

Herefter ender det i ren kaos, da Eric Dier kommer i nærheden af den pågældende fan.

En større gruppe mennesker samler sig om Tottenhams midtbanespiller, der står midt i et skænderi, mens sikkerhedsvagter kommer til for at skille dem ad og føre Eric Dier væk.

En anden fan har filmet situationen tættere på.

Her lader det til, at Eric Dier forsøger at forsvare en person, da han siger (i starten af videoen herunder): 'Han er min bror'.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

På sociale medier forlyder det, at det var holdkammeraten Gedson Fernandes, Eric Dier forsvarede, da den pågældende fan angiveligt skulle have råbt racistiske ting efter nyindkøbet.

Kampen mellem Tottenham og Norwich endte 1-1 efter både regulær og forlænget spilletid, og i straffesparkskonkurrencen vandt Norwich 3-2, hvor Gedson Fernandes brændte det afgørende spark og var tydeligt skuffet efterfølgende.

På pressemødet efter kampen havde historien bredt sig så meget, at Tottenham-manager José Mourinho blev spurgt ind til sagen.

Ifølge ham var det en ærgerlig situation, han dog har forståelse for.

Eric Dier trøster Gedson Fernandes efter straffesparkskonkurrencen. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Eric Dier trøster Gedson Fernandes efter straffesparkskonkurrencen. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Jeg kan ikke løbe væk fra spørgsmålet, og jeg mener, Eric Dier gjorde noget, vi professionelle ikke kan gøre, men i disse omstændigheder var det noget, vi alle ville gøre.«

»Når nogen fornærmer dig, og din familie er der, og din familie bliver involveret med personen, der fornærmer dig, i det her tilfælde din lillebror, gjorde Eric hvad vi professionelle ikke må. Men jeg gentager, vi ville nok alle gøre det. Jeg står bag og forstår spilleren.«

Tingene i Tottenham står for tiden ikke fremragende til, hvor det er blevet til tre nederlag i streg forud for onsdagens FA Cup-exit til Norwich.

Tottenham har nu Premier League og Champions League at tænke på i denne sæson. I Premier League ligger holdet dog blot nummer syv efter 28 runder, hvor de også kan bliver overhalet af Sheffield United, mens man tirsdag skal forsøge at vende 0-1 i Champions Leagues ottendedelsfinale ude mod RB Leipzig.