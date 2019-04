Sydkoreanske Heung-min Son er ikke med i den første Champions League-semifinale.

Det står klart efter onsdagens kvartfinalebrag mellem Manchester City og Tottenham, hvor Tottenhams Heung-min Son fik gult kort efter 46 minutter.

Kortet fik ikke den store betydning under kampen, men giver nu i stedet et efterspil.

Heung-min Son får nemlig karantæne og misser dermed den første Champions League-semifinale mod Ajax. Det vidste Heung-min Son umiddelbart intet om, før han fik beskeden af en tysk journalist efter kvartfinalen.

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 17. april 2019

»Det vidste jeg ikke noget om,« lød reaktionen prompte fra Heung-min Son.

Karantænen udspiller sig af, at Heung-Min Son fik sit tredje gule kort i indeværende sæson af Champions League, hvilket medfører karantæne.

De to første kom i det indledende gruppespil mod Inter og PSV.

Trods karantænen er Heung-min Son dog overbevist om, at resten af Tottenham-holdet nok skal overvinde det.

Heung-min Son scorede to gange i Tottenhams triumf mod Manchester City. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Heung-min Son scorede to gange i Tottenhams triumf mod Manchester City. Foto: PHIL NOBLE

»Vi vil ikke tale om finale på nuværende tidspunkt, fordi Ajax er et godt hold, og vi skal være klar. Selvfølgelig er jeg ked af (karantænen, red.), men jeg er rimelig positiv, og jeg tror, spillerne kan gøre det endnu bedre uden mig,« fortæller Heung-min Son.

Heung-min Son kan til gengæld være med igen, når Tottenham og Ajax mødes i returopgøret.

Tottenham og Ajax mødes i den første semifinale i London den 30. marts, mens returopgøret fløjtes i gang i Amsterdam den 8. maj.

Vinderen møder enten FC Barcelona eller Liverpool i årets Champions League-finale.