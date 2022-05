Den engelske storklubs kvindehold meddeler på deres hjemmeside, at englænderen Chioma Ubogagu bliver suspenderet i ni måneder for brud på dopingreglerne.

Selvom den 29-årige angriber slår fast, at hun ikke har taget midlet, for at det skulle have nogen præstationsfremmende effekt for hende, tager hun alligevel mod sin straf.

Tottenham skriver på deres hjemmeside, at Chioma Ubogag tog en form for medicin for at behandle sin acne, inden hun skrev under på en aftale med klubben i 2021.

Den 29-årige angriber har efterfølgende brugt midlet i England, uden at klubben vidste det, og uden at hun vidste, at det var forbudt at gøre brug af.

Det engelske fodboldforbund (FA) har meddelt, at de ikke mener, at hun brugte stoffet for at opnå en fordel på banen.

Stoffet spironolacton, der er et kaliumbesparende vanddrivende middel, var i medicinen og stod på dopinglisten over ulovlige stoffer. I november 2021 anmodede Chioma Ubogagu om en ny recept fra Tottenhams læge om medicinen. Det var første gang, at lægen fik nys om brug af midlet, og herefter advarede lægen FA og de britiske antidopingmyndigheder.

Siden midten af januar har hun ikke spillet en kamp for Tottenham, og nu er Chioma Ubogagu altså blevet officielt suspenderet i ni måneder for brud på dopingreglerne.

»Jeg er så ked af det på mine holdkammerater og personalet i klubbens vegne. Jeg vil gerne gøre det klart, at medicinen ikke havde nogen præstationsfremmende effekt for mig. Selvom min hudlæge er bevidst om min profession, er det også mit ansvar at vide mere om den medicin, jeg får,« siger hun i et statement på klubbens hjemmeside.

»Jeg deler min historie for at oplyse andre om alvoren af, hvad der kan ske, og jeg håber, at jeg kan hjælpe andre atleter med at undgå situationer som min i fremtiden.«

Chioma Ubogagu vil ikke være berettiget til at spille i klubben, før hun har afsonet sin straf, der gør, at hun først kan spille for Tottenham i den bedste engelske kvindefodboldrække i oktober 2022.