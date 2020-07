Eric Dier har fået fire spilledages karantæne for 'truende' adfærd.

Det sker som en konsekvens af de aparte scener, der udspillede sig efter Tottenhams FA Cup-opgør mod Norwich i marts.

Dommen er faldet onsdag og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Det var i marts i FA Cup-opgøret mod Norwich, at fodboldspilleren efter kampen pludselig sprang over banden og fortsatte op på den ene tribune. Her endte det nærmest i ren kaos, da Eric Dier forsøgte at få fat i en tilskuer og endte i et større skænderi med den pågældende person. Siden måtte sikkerhedsvagter skille dem af. Se det herunder:

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Eric Dier er ligeledes idømt en bøde på lige omkring 330.000 kroner.

'Tottenham-spilleren har indrømmetm at hans handlinger efter afslutningen på FA Cup-kampen mod Norwich var upassende, men nægtede at de også var truende,' lyder det i afgørelsen med en tilføjelse om, at kommissionen bag strafudmålingen alligevel har vurderet fodboldspillerens opførsel til at være netop 'truende'.

Efter kampen lød det fra Tottenham-manager Jose Mourinho som en forklaring på, hvad der skete.

»Jeg kan ikke løbe fra spørgsmålet, og jeg mener, Eric Dier gjorde noget, vi professionelle ikke bør gøre, men under disse omstændigheder var det noget, vi alle ville gøre,« sagde han:

»Når nogen fornærmer dig, og din familie er til stede, og din familie bliver involveret med personen, der fornærmer dig, i det her tilfælde din lillebror, gjorde Eric hvad vi professionelle ikke må. Men jeg gentager, vi ville nok alle gøre det. Jeg står bag og forstår spilleren.«

Tottenham tabte pokalkampen efter en straffesparkskonkurrence.