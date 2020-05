Det kan være svært for nogle mennesker at overholde retningslinjerne under coronakrisen.

I hvert fald hvis man hedder Serge Aurier og spiller for den engelske storklub Tottenham Hotspur.

For den ivorianske forsvarsspiller har for tredje gang brudt corona-retningslinjerne. Denne gang for at få sig en ny frisure. Det offentliggjorde han selv på Instagram tidligere på ugen.

'Yes Sir,' skrev Serge Aurier blot i et opslag, hvor han gladeligt viste sin nye frisure frem i selskab med sin frisør.

Vis dette opslag på Instagram Yes Sir @justscuts #LeCoiffeurEstBon Et opslag delt af Thecrazychild93 (@sergeaurier) den 19. Maj, 2020 kl. 1.53 PDT

Men noget tyder på, at Tottenham ikke er lige så tilfredse med frisuren, som Serge Aurier er.

For ifølge The Sun pønser klubben på at uddele en bøde på hele 140.000 pund, svarende til mere end 1.160.000 danske kroner, for at have overtrådt retningslinjerne om social distancering under coronakrisen, hvor det heller ikke er tilladt at få besøg derhjemme.

Bøden vil udgøre, hvad der svarer til to ugers løn for den 27-årige ivorianske forsvarsspiller.

Derudover spekuleres der i, om de efterhånden mange brud på retningslinjerne kan få betydning for Auriers fremtid i klubben.

Selv om Serge Aurier har brudt retningslinjerne flere gange, så bar han alligevel maske, da han onsdag 20. maj ankom til Tottenhams træningsanlæg i London. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Selv om Serge Aurier har brudt retningslinjerne flere gange, så bar han alligevel maske, da han onsdag 20. maj ankom til Tottenhams træningsanlæg i London. Foto: JOHN SIBLEY

Det er da heller ikke første gang, at Serge Aurier skaber problemer og negativ omtale for sig selv, mens coronavirussen har gjort sit indtog verden over.

Tidligere har han delt en video på de sociale medier, hvor han var ude at løbe med en kammerat.

Senere kom der så endnu en video, hvor han trænede sammen med holdkammeraten Moussa Sissoko. Efterfølgende undskyldte begge spillere for deres opførsel i en fælles udtalelse.

Serge Aurier er dog ikke den eneste fra Tottenham, der har haft svært ved at overholde retningslinjerne. Også cheftræner José Mourinho og midtbanespilleren Tanguy Ndombele er tidligere blevet set træne sammen. Noget, der sidenhen også kastede en undskyldning af sig fra Mourinho.