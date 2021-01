Tottenham vandt overlegent over Leeds, efter at trio havde fået kritik for at bryde sociale coronaprotokoller.

Efter blot at have fået to point i de seneste fire kampe hentede Tottenham tidligt lørdag en vigtig sejr på 3-0 hjemme over oprykkeren Leeds.

Sejren bringer Tottenham op på tredjepladsen i Premier League med 29 point for 16 kampe, mens Leeds på 11.-pladsen har 23 point.

Tottenham havde også uden for banen fået en skidt optakt til kampen, da der på sociale medier havde cirkuleret et billede af Sergio Reguilon, Erik Lamela og Giovani Lo Celso, der overtræder ligaens coronaprotokoller.

I forbindelse med julen festede de tre spillere i en større komsammen, viser billedet, og en Tottenham-talsmand tog lørdag kraftig afstand fra hændelsen i et interview med The Guardian.

I begyndelsen af hjemmekampen kom Tottenham også en stormvejr, og i løbet af de første ti minutter havde Leeds tre gode muligheder for at bringe sig foran. Blandt andet Ezgjan Alioski var tæt på med et forsøg i sidenettet.

Leeds er blevet kendt for sin friske og offensive spillestil, men den giver til tider også bagslag.

Efter knap en halv time førte en opspilsfejl til, at Ezgjan Alioski begik straffespark på Steven Bergwijn, og Harry Kane scorede sikkert midt i målet fra 11-meter-pletten.

Nu var det Tottenham, der havde de store chancer, og Bergwijn kunne i et par situationer have scoret.

Tre minutter før pausen fordoblede hjemmeholdet så føringen. Pierre-Emile Højbjerg startede et angreb og afleverede til Harry Kane, der med en flot aflevering fandt angrebsmakker Son Heung-min, der scorede.

Det var sydkoreanerens mål nummer 100 for Tottenham.

Den resterende snert af spænding fjernede forsvareren Toby Alderweireld knap fem minutter efter pausen, da han lige akkurat headede en hjørnesparksbold fra Son Heung-min over målstregen til 3-0.

Tottenham kunne have vundet større, og Leeds var aldrig i nærheden af at bringe tvivl om udfaldet.

I tillægstiden blev Tottenhams Matt Doherty udvist efter sit andet gule kort, men det nåede ikke at få indflydelsen på kampen.

/ritzau/