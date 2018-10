På et tidligt mål af Riyad Mahrez vandt Manchester City over Tottenham, der startede uden Christian Eriksen.

London. Manchester City holder trit med Liverpool i toppen af den engelske Premier League, efter at det forsvarende mesterhold på udebane besejrede Tottenham med 1-0 mandag aften.

På en Wembley-bane, der var slidt og fyldt med overflødige streger efter weekendens NFL-kamp, var det Riyad Mahrez, der stod for den enlige scoring.

Hos Tottenham fik Christian Eriksen lov til at varme bænken, indtil der manglede ti minutter.

Eriksen spillede 90 minutter mod PSV Eindhoven i Champions League i sidste uge, men skal lige finde sine fødder efter sin skadespause.

Mens det altså var Riyad Mahrez, der blev matchvinder, skal halvdelen af æren for sejrsmålet dog sendes til Raheem Sterling.

Wingen kørte fuldstændig rundt med sin landsholdskollega Kieran Trippier og serverede kuglen for fødderne af den fremstormende Mahrez, der sendte den i mål fra kort afstand.

Erik Lamela fik Tottenhams bedste mulighed for at udligne med godt ti minutter igen, og argentineren kan give den opkørte bane en del af skylden for en gevaldig afbrænder.

Dele Alli drev bolden frem og spillede på tværs til Lamela, der var helt udækket i straffesparksfeltet.

Umiddelbart inden, han satte indersiden på bolden, ramte den dog en lille knold, og Lamela sendte den langt over målrammen.

Tættere på Tottenham kom ikke og måtte dermed sluge sæsonens andet nederlag på Wembley.

I tabellen har Eriksen og co. fem point op til City og Liverpool, der ligger side om side i toppen.

