Jan Vertonghen trænede tirsdag og kan være i spil til Tottenhams Champions League-semifinale mod Ajax onsdag.

Den hollandske midtstopper Jan Vertonghen kan være i spil til startopstillingen, når Tottenham onsdag aften møder Ajax i returkampen i Champions League-semifinalen.

Vertonghen udgik ellers med en hovedskade, da den første semifinale i London i tirsdags sluttede 1-0 til Ajax.

Den 32-årige belgier var med i flyet til Amsterdam tirsdag og deltog senere også i træningen iført en maske. Den skal beskytte næsen, der tog skade i det voldsomme sammenstød med holdkammeraten Toby Alderweireld.

Efter tirsdagens træning afholdt Tottenham det obligatoriske pressemøde, hvor målmand Hugo Lloris var på podiet. Han regner med, at Vertonghen spiller onsdag aften.

- Jeg tror, at han er kommet sig godt. Han er tilbage med holdet, han er motiveret, er fuld af energi, og han er klar til i morgen, siger Hugo Lloris til uefa.com.

Også manager Mauricio Pochettino regner med, at forsvarsspilleren er til rådighed.

- Er han klar - og det regner vi med - vil vi give ham chancen for at spille. Jeg tror ikke, at han behøver masken, siger argentineren.

Tottenham må fortsat undvære topscorer Harry Kane, men derimod er angriberen Son Heung-min tilbage, efter han afsonede karantæne i den første kamp.

Onsdagens kamp begynder klokken 21.

