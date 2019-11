Intet i denne verden er gratis, og det udtryk gør sig i særdeleshed gældende i fodboldverdenen.

Onsdag aften kom det frem, at Tottenhams bestyrelse med Daniel Levy i spidsen havde valgt at fyre deres mest succesfulde manager i nyere tid, Mauricio Pochettino.

Argentineren - og resten af staben, der er opsagt sammen med ham - tager dog en pæn pose penge med sig fra det nordlige London.

Det skriver Mirror.

Der spekuleres en del i, hvor stor den sum, Tottenham skal have op af lommen, er. Men der er i flere engelske medier bred enighed om, at fyringen alene koster Tottenham ca. 12,5 millioner pund, svarende til ca. 109 millioner kroner.

Årsagen er, at den argentinske manager tilbage i maj 2018 underskrev en ny femårig aftale med klubben.

Det kan dog blive endnu dyrere for Tottenham, da Pochettinos assistenttræner Jesus Perez samt de to trænere Miguel D'Agostino og Antoni Jimenez ligeledes er blevet opsagt - også de har over tre år tilbage af deres kontrakt.

Mirror spekulerer derfor i, om Tottenhams fyring af Pochettino og hans stab kan løbe op i samme svimlende sum, som Manchester United måtte betale for at skille sig af med Jose Mourinho i december 2018.

Christian Eriksen skal have ny manager, efter Tottenham har fyret Mauricio Pochettino. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Christian Eriksen skal have ny manager, efter Tottenham har fyret Mauricio Pochettino. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Den sum lød på 19,6 millioner pund - svarende til lidt over 170 millioner kroner.

Tottenham er allerede kommet videre, da de har ansat José Mourinho som ny manager frem til sommeren 2023.

Men hvad så med Pochettino?

Guillem Balague skriver i en klumme hos BBC, at Mauricio Pochettino først vil sunde sig efter fyringen, men han har bejlere i Juventus, Bayern München og Real Madrid, når han er klar til at tage en ekstra omgang i et af varmeste sæder i fodbold.