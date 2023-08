Harry Kane skal træffe en stor beslutning.

Manden, der har bombet Premier League-mål ind, skal nu gøre op med sig selv, om han vil prøve nye græsgange.

Både verdens førende fodboldmedie The Athletic samt Sky Sports melder, at Tottenham Hotspur og FC Bayern Munchen er blevet enige om en transfersum.

Nu er det så op til Harry Kane selv at vælge klub.

Premier League-starten er lige om hjørnet. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Premier League-starten er lige om hjørnet. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge The Athletic er der tale om et bud på over 745 millioner kroner fra den tyske storklub.

30-årige Harry Kane har under et år tilbage af sin aftale med Spurs, hvor han har spillet hele 435 kampe og lavet 280 mål.

Den engelske landsholdsangriber har kæmpet for at hjemføre et trofæ til Tottenham, som han har spillet for, siden han var 11 år, men det er ikke lykkedes.

Han har dog fået dem i både en Champions League-finale samt scoret en andenplads og to tredjepladser i Premier League.

I Bayern München kan man vinde en liga-titel og ikke være tilfreds med sæsonen, og det kan være, det lokker en mand som Harry Kane.