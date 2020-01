Christian Eriksen fik fuld spilletid, da Tottenham vandt 2-1 hjemme over Middlesbrough i FA Cuppen.

Tottenham og Christian Eriksen er klar til fjerde runde i FA Cuppen, hvor der venter en udekamp mod Southampton med Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg.

Uden det store besvær blev avancementet sikret med en 2-1-sejr på hjemmebane over Middlesbrough tirsdag aften. Der var tale om en omkamp, da det første opgør sluttede 1-1.

Christian Eriksen spillede hele kampen for Tottenham. I tiden med José Mourinho som manager har det været op og ned for danskeren, der tirsdag ikke gjorde det helt store væsen af sig.

I slutfasen var han lidt tilfældigt tæt på at komme på måltavlen, da et indlæg fra Eriksen strøg hele vejen igennem feltet, før målmanden fik lappen på.

Spørgsmålet er, om det var Eriksens sidste kamp for Tottenham. Mandag fortalte Mourinho, at fynboen ville spille mod Middlesbrough, men portugiseren kunne ikke garantere, at det også ville blive tilfældet i weekendens ligakamp mod Watford.

Eriksen er kædet sammen med et skifte til den italienske storklub Inter.

Med opbakning fra en stor delegation af medrejsende fans havde Middlesbrough alt at vinde mod Tottenham, men de undertippede gæster var selv skyld i, at en vanskelig opgave hurtigt blev næsten umulig.

Efter mindre end to minutters spil forærede målmand Tomás Mejías bolden til Giovani Lo Celso, som løb ned og scorede. Føringen blev fordoblet efter et kvarter, da Érik Lamela alt for let fik lov til at løbe gennem forsvaret, før han scorede.

Spændingen blev først genetableret efter 83 minutter, da George Saville reducerede med et skud fra kanten af feltet. Middlesbrough kæmpede for en udligning, men kom aldrig tæt på.

Der blev også spillet fire andre omkampe i FA Cuppens tredje runde tirsdag aften.

Newcastle var det eneste andet Premier League-hold i aktion, og i sikker stil vandt holdet fra Nordengland med 4-1 over Rochdale, der spiller i den tredjebedste række.

Shrewsbury Town vandt hjemme med 1-0 ude over Bristol City, og holdet fra den tredjebedste række skal møde Liverpool i fjerde runde.

/ritzau/