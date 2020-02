Jose Mourinhos mandskab er videre i FA Cuppen efter en sejr på 3-2 over Southampton i en omkamp.

Son Heung-min blev onsdag den store helt for Tottenham, da London-klubben hjemme spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i den engelske FA Cup.

Med et mål på straffespark kort før tid blev sydkoreaneren matchvinder, da Pierre-Emile Højbjerg og resten af Southampton-mandskabet blev slået med 3-2 i en omkamp mellem de to Premier League-klubber.

Jannik Vestergaard var også i aktion for det tabende hold. Danskeren blev skiftet ind kort før pausen.

Tottenham kom foran efter lidt over ti minutter, da Southamptons Jack Stephens sendte bolden i eget net.

Det tog dog ikke modet fra gæsterne, og cirka ti minutter før pausen sørgede Shane Long for lighed på måltavlen. Hugo Lloris parerede et skud lige ud i fødderne på ireren, der nemt kunne sparke bolden ind.

Med cirka 20 minutter tilbage skabte Danny Ings jubel blandt de medrejsende Southampton-fans, da han efter en hurtig omstilling udplacerede Lloris med en flot afslutning fra kanten af feltet.

Det fik Tottenham til at hanke op i sig selv, og fem minutter efter udlignede Lucas Moura. Brasilianeren fik Jannik Vestergaard til at se tung ud, da han med et flot træk kom forbi danskeren og hamrede bolden i mål.

Hjemmeholdet blev ved med at presse på, og med få minutter tilbage af den ordinære spilletid fik Tottenham straffespark.

Southamptons målmand Angus Gunn blev dømt for at nedlægge Son Heung-min i feltet, selv om det på de efterfølgende tv-billeder var svært at se kontakten mellem de to spillere.

Men straffesparket bestod, og sydkoreaneren tog sig selv af det og sparkede det, der skulle vise sig at blive sejrsmålet ind.

Tottenham skal i næste runde møde Teemu Pukki og Norwich.

