Personen, der kastede en plastikflaske i hovedet på Dele Alli, skal identificeres, mener Mauricio Pochettino.

Tottenham løb onsdag aften med en 2-0-sejr i Liga Cup-kampen mod lokalrivalen Arsenal, men for Tottenhams Dele Alli var det en bittersød oplevelse.

Alli blev undervejs i opgøret ramt i hovedet af en plastikflaske. Tottenham-manager Mauricio Pochettino håber, at flaskekasteren bliver fanget.

- Når vi spiller der (Arsenals hjemmebane, red.), hader vi hinanden. Men på en god måde. Det er en dårlig måde, når man ønsker at skade modstanderen.

- Det var en enkelt dum person, som begik en fejl. Jeg håber, at Arsenal tager ansvar, og der er kameraer, som kan identificere vedkommende, siger Pochettino.

22-årige Dele Alli scorede selv til 2-0, før han blev ramt af flasken.

Flasken blev kastet fra en sektion med mange Arsenal-fans, og Dele Alli svarede igen ved at vise stillingen med sine fingre, inden han gik væk fra området.

Efter kampen tog han episoden med ro.

- Det er, hvad det er. Nu nyder jeg mit mål og sejren endnu mere, sagde Dele Alli Skysports.

Arsenal oplyser til BBC, at klubben vil gennemgå billederne fra overvågningskameraer for at finde personen.

For to uger siden mødte rivalerne hinanden på samme stadion, og her var det de gæstende fans fra Tottenham, som kastede med ting.

En bananskræl blev kastet mod Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang, og efterfølgende blev en Tottenham-fan idømt en bøde på 500 pund (4100 kroner) og udelukkelse fra at gå til fodbold i fire år.

Retten i London mente, at handlingen havde et "racistisk element".

Onsdagens 2-0-sejr sendte Tottenham videre til semifinalen, hvor Chelsea venter efter en sejr på 1-0 over Bournemouth.

/ritzau/NTB