Tottenham-manager Mauricio Pochettino gider ikke snakke om de røde kort, men fokuserer på de næste kampe.

Planen var en sejr og en sikker plads i Premier Leagues top-4 og dermed næste sæsons Champions League.

Men Tottenham fik to mand vist ud og tabte skuffende 0-1 ude til Bournemouth på et mål i overtiden.

Det betyder, at Tottenham formentlig skal vinde sæsonens sidste ligakamp hjemme mod Everton for at være sikker på at ende i ligaens top-4.

Inden da venter Champions League-semifinalen ude mod Ajax, som vandt det første opgør med 1-0 i London.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino forsøger at se det positive i hele situationen efter tre 0-1-nederlag i træk.

- Vi er nødt til at komme videre. Vi har to finaler foran os. Det er i vores egne hænder. Hvis det ikke lykkes, så vil vi stadig være stolte.

- Ingen havde forventet, at Tottenham ville være i den position, vi er i, siger Pochettino ifølge AFP.

Han satser på, at Tottenham kan vinde over Everton og selv afgøre, om holdet skal ende i top-4 i skarp konkurrence med Chelsea, Arsenal og Manchester United.

Manchester City og Liverpool er sikre på at ende på de to øverste pladser.

- Vi er seks hold, der kæmper om det. Det er umuligt for alle seks hold at ende i top-4. Uanset hvad der sker, vil jeg føle mig stolt.

- Og uanset hvad der sker i semifinalen i Champions League, vil jeg være stolt, siger argentineren.

Pochettino valgte lørdag at stille op med alle profilerne, men muligheden for en sejr blev forværret på grund af røde kort til Son Heung-min og indskiftede Juan Foyth.

- Jeg respekterer dommerens beslutninger. Der er ingenting at sige. Sådan er fodbold - uheldigvis for os, siger Pochettino til BBC.

/ritzau/