Mauricio Pochettino har besøgt Tottenhams kommende stadion. Klubbens fans kan godt glæde sig, siger han.

Tottenhams nye, kommende hjemmebane er ventetiden værd.

Sådan lyder det fra den engelske fodboldklubs argentinske manager, Mauricio Pochettino, efter at han for nylig har besøgt Tottenham Hotspur Stadium, som det nye stadion hedder.

- Det er betagende. Man forventer, at det er flot, men da jeg så det nye stadion, sagde jeg 'wow'.

- Det er svært at beskrive, men det er bare smukt og fantastisk. Jeg tror, at det bliver et fantastisk sted at opleve fodbold for vores fans og spillerne selv, siger den 46-årige argentiner ifølge nyhedsbureauet AFP.

London-klubbens fans har da også ventet i et stykke tid efterhånden.

Indvielsen af det nye stadion skulle have været sket i efteråret, men er blevet udskudt til starten af januar på grund af forsinkelser i forbindelse med installationen af diverse sikkerhedssystemer.

Tottenham har derfor måtte forlænge sit ophold på det engelske nationalstadion Wembley, der også var klubbens hjemmebane i sidste sæson.

Det har dog ikke været uden udfordringer.

Eksempelvis har græstæppet til enkelte kampe været af yderst tvivlsom kvalitet - blandt andet på grund af de NFL-kampe, der i løbet af efteråret er blevet spillet på banen efter at være blevet flyttet til netop Wembley, fordi Tottenhams nye stadion ikke var færdigt.

Som det ser ud lige nu, bliver Tottenham Hotspur Stadium indviet 13. januar, hvor Tottenham møder Manchester United i Premier League.

/ritzau/