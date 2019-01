Tottenhams FA Cup-sejr på 7-0 fredag aften over Tranmere var London-klubbens største på udebane nogensinde.

Foran med tenniscifrene 6-0 blev Harry Kane skiftet ind for Tottenham i fredagens FA Cup-kamp ude mod Tranmere.

Kane scorede selv til slutresultatet 7-0 kort efter indskiftningen og gjorde dermed pokalydmygelsen i tredje runde komplet.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino modtog efter kampen kritiske spørgsmål, der handlede om nødvendigheden af at få Kane på banen.

- Det var respekt. Respekt for folket, respekt for modstanderen. De kommer ikke til at få mange chancer for at se Harry Kane spille her i en turnering som FA Cuppen.

- Jeg synes, det var en fantastisk atmosfære. Af forskellige årsager valgte jeg skifte Kane ind, men en af dem er respekt, siger Pochettino ifølge Reuters.

Kane kom på banen på Prenton Park i engelske Birkenhead efter 75 minutter og scorede til 7-0 blot syv minutter senere.

- Det var vigtigt at vise respekt for folk her, så de kunne se Harry Kane, der er et ikon i engelsk fodbold.

- Det er svært for hold i den division at se den slags. Det var vigtigt at se ham i aktion, forklarer Pochettino.

Tranmere spiller i League Two, som er Englands fjerdebedste række. Tottenham er med i toppen af Premier League.

Pochettino insisterer på, at det var essentielt at få Kane ind på banen.

- Det var vigtigt for ham at score og spille 20 minutters fodbold. Det var vigtigt for ham og for holdet at vinde og komme videre til næste runde i FA Cuppen.

- Det var en vigtig kamp for klubben. At være med i fire turneringer er en vigtig ting, fastholder den 46-årige argentinske manager.

Sejren på 7-0 var Tottenhams største på udebane i klubbens 136-årige historie. Tottenham blev stiftet i 1882.

/ritzau/