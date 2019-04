Ifølge Mauricio Pochettino ligner skaden Harry Kanes gamle skade, der kostede englænderen en måneds pause.

Tottenhams topscorer, Harry Kane, kan misse resten af sæsonen.

Det siger klubbens manager, Mauricio Pochettino, efter tirsdagens sejr over Manchester City i kvartfinalen i Champions League, da han blev spurgt ind til den skade, Kane pådrog sig i kampen.

- Vi er meget kede af det og skuffede. Vi kommer til at undvære ham, måske i resten af sæsonen, og vi er bekymrede for det.

- Vi må se det an de næste par dage. Vi kan kun se fremad og håbe, at det ikke er noget slemt, og at han vil komme sig hurtigt, men det ser ikke godt ud, siger Mauricio Pochettino ifølge Reuters.

Stjerneangriberen måtte udgå efter 58 minutter af kampen efter at have vredet om på sin venstre fod.

Det skete efter en duel med landsmanden fra Manchester City Fabian Delph.

Efter duellen udvekslede Pochettino-manageren et par ord med Delph.

- Jeg sagde til ham: Du var heldig, fordi de tjekkede VAR, og teknisk set kunne det have udløst et rødt kort. Men jeg tror, at de begge gik efter bolden, siger Pochettino.

Ifølge manageren ligner det umiddelbart den samme skade, som Kane fik i samme fod i en kamp 13. januar mod Manchester United. Dengang kostede skaden ham en måneds pause.

Harry Kane har scoret 24 mål for Tottenham i den igangværende sæson.

I den første Champions League-kamp på klubbens spritnye stadion vandt Tottenham med 1-0 på et mål af Son Heung-min efter oplæg af Christian Eriksen efter 78 minutter.

/ritzau/