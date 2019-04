Tottenham-manager Mauricio Pochettino kalder Christian Eriksen åben for at forlænge kontrakten med klubben.

Christian Eriksen scorede tirsdag aften det afgørende mål for Tottenham, som vandt 1-0 hjemme over Brighton i Premier League.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino ser meget gerne, at den danske landsholdsspiller forlænger sin kontrakt, som står til at udløbe i sommeren 2020.

- Jeg håber og ønsker, at Christian kan være hos i fremtiden. Jeg tror, at Christian og vi er så åbne for at snakke, og vi må se, hvad der sker, siger Pochettino ifølge BBC.

27-årige Eriksen har på rygteplan været på tale til et skifte til Real Madrid eller FC Barcelona, og Tottenham vil ikke miste sin stjernespiller.

- Det er en situation, som er meget speciel, og Christian er en speciel person. Timingen for ham eller for klubben i forhold til at blive enige om noget er måske anderledes end for andre spillere.

- Det er så tæt på afslutningen af sæsonen, og der er masser af tid til at snakke efterfølgende, siger Tottenham-manageren.

Det kan ende med, at det først bliver efter denne fodboldsæson, at der skal tales forlængelse med Eriksen, forklarer argentineren.

- Den vigtigste ting nu - ikke bare for ham - er at alle spillere er fokuserede på at forsøge at opnå de ting, vi gerne vil, siger Pochettino.

Tottenham konsoliderede tredjepladsen i Premier League med tirsdagens sejr over Brighton inden de sidste tre ligakampe.

London-klubben er også fortsat med i Champions League, hvor holdet skal møde Ajax i semifinalerne.

/ritzau/