»Han burde ikke være i nærheden af førsteholdet.«

Det er den kontante udmelding fra den tidligere Tottenham-spiller, Graham Roberts, der bestemt ikke er tilfreds med Christian Eriksens optræden i sommer.

Her var det tydeligt, at danskeren gerne ville væk fra Tottenham, men i sidste endte Eriksen med at blive hos Spurs.

»Hvis Christian Eriksen havde skrevet under på en ny kontrakt med Tottenham, så havde han startet inde i går (red. tirsdag). Jeg synes slet ikke, at han skulle være på bænken,« siger Graham Roberts i et interview med radiomediet, talkSPORT.

Der har ikke været meget at smile af for Christian Eriksen i denne sæson. Foto: WILL OLIVER Vis mere Der har ikke været meget at smile af for Christian Eriksen i denne sæson. Foto: WILL OLIVER

Graham Roberts spillede i sin tid 209 kampe for Tottenham, og dengang der gik den ikke, hvis spilleren sagde, han ville væk.

»Hvis jeg gik til manageren dengang, jeg spillede og sagde, at jeg gerne ville væk, så ville jeg være solgt få dage efter,« siger Graham Roberts.

Christian Eriksen har bestemt heller ikke været i topform efter sommerferien, og ligesom resten af Tottenham-holdet kæmper han med at finde tilbage til det spil, der blandt andet bragte dem i Champions League-finalen sidste år.

»Du kan ikke have spillere i klubben, der siger, at de gerne vil spille for en anden klub, fordi det skaber dårlig stemning i klubben,« siger den tidligere Tottenham-spiller, der bestemt ikke mener, at Eriksen-sagaen hjælper på den nuværende situation.

Bayern München smadrede Tottenham tirsdag aften. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Bayern München smadrede Tottenham tirsdag aften. Foto: PAUL CHILDS

Og den nuværende situation er bestemt ikke positiv for Tottenham, der tirsdag tabte med hele 2-7 til Bayern München, hvor Christian Eriksen kom ind med en lille halv time igen uden at kunne gøre så meget.

Men selvom Eriksen har været en af Tottenhams absolut bedste spillere i de foregående sæsoner, så er klubben nødt til at skille sig af med ham, hvis han gerne vil væk, mener Graham Roberts.

»Logoet på trøjen er større, end hvilket som helst navn, der står bag på. Hvis en spiller har sagt, han vil væk, så er han nødt til at smutte,« mener Roberts.

Oveni den spillemæssige krise har der også floreret rygter om krise på den hjemlige front hos Eriksen, men det har han kraftigt afvist, hvilket du kan læse mere om her.