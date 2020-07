»En dansker forlod for nylig Tottenham, men det bliver gode nyheder for jer med en ny dansker i Premier League.«

Sådan lyder det ganske selvsikkert fra den engelske journalist Dan Kilpatrick, der dækker Tottenham tæt for avisen London Evening Standard.

Han har de seneste uger fulgt London-klubbens interesse for den danske landsholdsspiller og vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid, før Pierre-Emile Højbjerg kan trække i den liljehvide trøje.

»Jeg tror, der er meget sandhed i rygterne lige nu. Tottenham vil have Højbjerg, og Højbjerg vil til Tottenham, så der kommer til at ske noget. Men jeg tror også, Southampton vil det,« siger Dan Kilpatrick.

Pierre-Emile Højbjerg har spillet 33 Premier League-kampe for Southampton i denne sæson. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Pierre-Emile Højbjerg har spillet 33 Premier League-kampe for Southampton i denne sæson. Foto: ANDREW BOYERS

Den 24-årige midtbaneslider har efter fire fornemme sæsoner i Southampton spillet sig i stilling til at skifte til en større klub. Men er Tottenham en for høj hylde for Pierre-Emile Højbjerg netop nu, eller er det det rette skridt?

Ifølge Dan Kilpatrick virker det fornuftigt for begge parter.

»Jeg tror, det kan gå hen at blive en rigtig god handel. Det er ikke ham, der kommer til at løse alle problemerne, for Tottenham mangler stadig noget på andre områder. Men en defensiv midtbanespiller, en 4'er, som I nok vil kalde en 6'er, er den største brik, der mangler i puslespillet. Victor Wanyama og Mousa Dembele er væk, og Eric Dier er tilbage i forsvaret, så der er ingen, der kan tage den rolle lige nu.« mener Tottenham-journalisten.

Det har tidligere lydt, at Tottenham-træner José Mourinho har beundret Pierre-Emile Højbjerg længe, og at portugiseren har i sinde at handle til startopstillingen – og altså lade Højbjerg spille en nøglerolle i den kommende sæson.

Mourinho var begjstret for sjettepladsen. Han skulle også være begejstret for Pierre-Emile Højbjerg. Foto: WILL OLIVER Vis mere Mourinho var begjstret for sjettepladsen. Han skulle også være begejstret for Pierre-Emile Højbjerg. Foto: WILL OLIVER

»Han vil få en meget tydelig rolle som den dybe midtbanespiller, der skal lade Giovani Lo Celso, Harry Winks, Moussa Sissoko og måske også Tanguy Ndombele spille mere frit. Højbjergs tal ser gode ud for bolderobringer og tacklinger, så han bliver lidt en form for Tottenhams Sergio Busquets,« siger Dan Kilpatrick.

Så kommer vi til prisen. Økonomien er lige nu det, der strides om mellem Tottenham og Southampton. Sidstnævnte startede ud med at ville have omkring 285 millioner kroner for ham, mens Tottenham angiveligt skulle have budt i nærheden af 120 millioner kroner.

Everton har angiveligt budt cirka 155 millioner kroner, melder nogle medier, mens andre har skrevet, at Everton har fået accepteret et bud på 25 millioner pund (204 millioner kroner). Det tvivler Dan Kilpatrick dog på.

»Jeg tror, Southampton ved, Højbjerg vil til Tottenham. Buddet på 25 millioner pund tror jeg ikke på, men Southampton har gjort klogt i at bruge Evertons interesse til at lokke et bud ud af Tottenham og køre prisen op. Tottenham har ikke travlt, for spillerne har tre ugers ferie, så jeg tror ikke, det sker i de næste par dage.«

»Eriksen vil nok være et godt pejlemærke prismæssigt. Inter lagde 17 millioner pund (138 millioner kroner) for ham, hvor han havde et halvt år tilbage af sin kontrakt. Højbjerg har et år tilbage, så stiger prisen lige. Eriksen er en mere værdifuld spiller. Så vi lander nok på et sted mellem 20 og 25 millioner pund,« fortæller Dan Kilpatrick.