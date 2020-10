Den brasilianske angriber Carlos Vinicius skifter fra Benfica til engelske Tottenham på en etårig lejeaftale.

Engelske Tottenham er de senere år gået gennem flere transfervinduer uden at hente spillere, mens iagttagere og fans har skreget på forstærkninger.

Det har ikke mindst gjaldt i angrebet i takt med flere langvarige skader hos angrebsprofilen Harry Kane i de seneste sæsoner.

Derfor har behovet for en decideret angriber som backup ofte været nævnt.

Det er sket ofte, når offensive midtbanespillere som eksempelvis Son Heung-min eller Lucas Moura på skift har skullet udfylde pladsen helt i front for skadede Harry Kane.

Fredag skete der så noget på den front, da Pierre-Emile Højbjergs klub sikrede en decideret reserve for profilen Kane.

Her offentliggjorde Tottenham, at den brasilianske angriber Carlos Vinicius skifter fra portugisiske Benfica.

Angriberen er i første omgang hentet på en lejeaftale for sæsonen, men Benfica offentliggjorde torsdag aftalen, hvor det lød, at Tottenham betaler tre millioner euro (cirka 22 millioner kroner) for aftalen, mens klubben har sikret sig en købsaftale om et år, hvor prisen så vil være 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner).

25-årige Carlos Vinicius scorede 24 mål og leverede 13 oplæg i 46 kampe for Benfica i alle turneringer i den seneste sæson.

I denne uge har Tottenham både sikret billet til kvartfinalen i Liga Cuppen og gruppespillet i Europa League.

/ritzau/