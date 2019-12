Den belgiske forsvarsspiller Toby Alderweireld bliver i Tottenham frem til 2023.

Premier League-klubben Tottenham har forlænget kontrakten med den belgiske forsvarsspiller Toby Alderweireld.

Kontrakten løber nu til 2023, skriver London-klubben på sin hjemmeside.

- Jeg kunne ikke være mere glad. Jeg er beæret over at spille for denne klub og være en lille del af at komme til næste niveau, siger han i et interview på Tottenhams hjemmeside.

Den 30-årige forsvarsspiller var i aktion i 50 af klubbens 58 kampe i den seneste sæson og startede inde i 12 af 13 Champions League-kampe.

I alt er den belgiske landsholdsspiller noteret for 179 kampe for Tottenham, siden han kom til klubben fra Atlético Madrid i 2015.

For Belgien er det blevet til 98 kampe i forsvaret.

Forlængelsen betyder, at Tottenham nu kan pille en fra listen af de spillere, der har kontraktudløb til sommer.

En anden, der endnu ikke har fået afklaret sin fremtid, er Christian Eriksen.

Danskeren blev i det seneste transfervindue rygtet til flere af de helt store europæiske klubber, men der faldt aldrig en aftale på plads.

Vinterens transfervindue er sidste chance for Tottenham, hvis klubben vil sælge Eriksen, inden han til sommer kan ryge videre på en fri transfer.

Tottenham ligger på femtepladsen i Premier League med 26 point efter 17 kampe. Der er tre point op til Chelsea på fjerdepladsen, og netop Chelsea gæster søndag Tottenham i ligaen.

/ritzau/