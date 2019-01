Toby Alderweireld og Tottenham har nu papir på hinanden frem til sommeren 2020.

Premier League-klubben Tottenham forlænger samarbejdet med den belgiske forsvarsspiller Toby Alderweireld.

Fredag meddeler klubben, at man har udnyttet en option i belgierens kontrakt, der gav Tottenham mulighed for at forlænge aftalen med et år.

Den løber nu frem til sommeren 2020.

Toby Alderweireld har været en fast del af Tottenham-forsvaret, siden han skiftede til London-klubben fra Atlético Madrid i sommeren 2015.

Før han tog til Atlético Madrid, spillede Alderweireld for Ajax Amsterdam i fire år fra 2009 til 2013. Inden da havde han også spillet ungdomsfodbold i den hollandske storklub.

I alt er det blevet til 135 optrædener i Tottenham-trøjen for den 29-årige belgier, der har scoret seks mål for den engelske klub.

Han har desuden 88 landskampe på cv'et og var en fast del af holdet, da Belgien ved sommerens VM-slutrunde i Rusland vandt bronze.

Tottenham indtager i øjeblikket tredjepladsen i den bedste engelske række med seks point op til førerholdet Liverpool.

/ritzau/