Mål scoret med hoften er ikke ligefrem hverdagskost i fodbold.

Det var dog som bekendt sådan, det afgørende mål i Champions League-braget mellem Manchester City og Tottenham blev scoret af Fernando Llorente.

Målet vakte i sig selv opsigt, da Spurs-stjernen måske havde arm på bolden, men også et tweet der er skrevet inden opgøret har fået massiv opmærksomhed.

For her kom en bruger med en helt vild forudsigelse inden opgøret.

'Jeg vil bare lige sige, at når Spurs lukker et mål ind mod City, fordi det ikke kan undgås, og Fernando Llorente sender os videre i semifinalen med et latterligt mål scoret med hoften, starter jeg en kult til ære for ham. Det var bare lige det.'

Sådan lyder det i tweetet, der er skrevet i pausen af kampen, og som du kan se i bunden af artiklen.

Da Fernando Llorente sendte bolden i mål, var det efter et hjørnespark, og scoringen betød, at det stod 4-3 til Manchester City på tavlen. Da Tottenham vandt første opgør med 1-0, blev Llorentes mål det afgørende, men kampen sluttede ikke uden drama.

For i overtiden var en brøler af Christian Eriksen tæt på at koste Tottenham dyrt. Angriberen lavede en stor fejl, og det blev straffet af Manchester City, da Raheem Sterling sendte bolden i mål. Efter at situationen var blevet set igennem ved hjælp af VAR, blev målet dog annulleret for offside.

Det betød så også, at Twitter-brugeren, der kalder sig 'Uncle Miggy', fik ret i sin forudsigelse, og efter kampen er opslaget blevet delt over 6.500 gange, ligesom det har fået knap 22.000 'likes' i skrivende stund. Samtidig er det også væltet ind med kommentarer, og her er blot et udpluk af dem:

'Har du lottotallene?'

'Jeg sværger, det er som at rejse i en tidsmaskine, det der'

'Jeg er rystet'

'Wow, det er magi på næste niveau'

Og brugeren har da også holdt sit løfte. For efter kampen har han oprettet en Twitter-konto til ære for Fernando Llorente, skriver han i kommentarsporet.

Det er ikke første gang, en fan har fået opmærksomhed på Twitter efter at have spået, hvordan en kamp er forløbet. Det samme skete, da Manchester United besejrede PSG.

'Jeg har helt ærligt en god følelse omkring det her. Enten får vi nok tæsk, eller også kommer vi med et show. Lukaku laver 2. PSG kommer tilbage med 1, og Rashford bomber den hjem i det 92. minut,' skrev Timmy Chin. Og han fik som bekendt ret.

Just want to let you guys know that when Spurs inevitably concede a goal to City and Fernando Llorente sends us to the Semis with the most garbage goal off his hip, I will be starting a cult in his honor. That’s is all. — Uncle Miggy (@Migatron81) 17. april 2019