Fire dage efter afklapsningen mod Bayern München løb Tottenham ind i et klart nederlag til Brighton.

I tirsdags blev Tottenham ydmyget på hjemmebane af Bayern München, der tog fra Champions League-opgøret i London med en sejr på hele 7-2.

Lørdag var den gal igen ude mod Brighton for holdet, der i sidste sæson blev nummer fire i Premier League og nåede finalen i Champions League.

På den engelske sydkyst løb Tottenham ind i et nederlag på 0-3 og fik sin førstemålmand, Hugo Lloris, skadet i et grimt solouheld.

Nederlaget placerer Tottenham på sjettepladsen i Premier League, mens Brighton er på 12.-pladsen. De to hold har spillet en kamp mere end de øvrige 18 hold i ligaen.

Christian Eriksen var med fra start i lørdagens opgør, der ikke kunne være startet meget værre set med Tottenham-briller.

Der var ikke engang spillet tre minutter, da tyske Pascal Gross sendte bolden i retning af mål.

Det lignede mest et indlæg, men voldte alligevel Tottenham-keeper Hugo Lloris så store problemer, at han tabte bolden lige foran Neal Maupay, som nemt headede bolden i nettet.

Lloris landede uheldigt på sin venstre arm, vred sig i smerte og måtte efterfølgende lade sig udskifte.

Ind kom Paulo Gazzaniga, men også han blev passeret, inden første halvleg var overstået.

Aaron-Anthony Connolly var først på et indlæg fra venstre i det 32. minut. Gazzaniga klarede i første omgang, men på andet forsøg blev det 2-0.

Endnu værre blev det for Tottenham, da Connolly blev dobbelt målscorer midtvejs i anden halvleg.

Angriberen trak ind i banen og lagde bolden fladt i modsatte hjørne til 3-0.

Tottenham kom aldrig med i opgøret, og den sløje præstation blev eksemplificeret ved Harry Kane, som på en oplagt målchance bragede bolden over mål med 20 minutter igen.

Nu får Tottenham en landskampspause til at tænke over tingene. Næste opgør er først om to uger mod Watford.

