Christian Eriksen var søndag med i Tottenhams testkamp mod Inter, og han brændte undervejs et straffespark.

Dele Alli var ikke med for Tottenham, som søndag tabte en testkamp til Inter efter straffesparkskonkurrence.

En muskelskade holdt Dele Alli ude af kampen, og den 23-årige engelske landsholdsspiller misser nok også Premier League-premieren på lørdag.

Det er den samme type af skade, som plagede Dele Alli flere gange i den seneste sæson, fortæller Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tror ikke, at han bliver klar til starten af den nye sæson. Det er i det samme område, og selvfølgelig er vi bekymrede.

- Han skal være opmærksom på, hvad der sker i hans krop, men vi er her for at hjælpe ham, siger Pochettino.

Argentineren vurderer, at det godt kan tage nogle uger, før Dele Alli er klar til kamp igen.

- Vi tror, det er en mindre skade, og at det kun tager nogle få uger, før han kan være til rådighed igen og med i truppen, siger Pochettino.

Mens Dele Alli ikke spillede, så fik Christian Eriksen hele anden halvleg for Tottenham, som spillede 1-1 mod Inter i den ordinære spilletid.

Derefter skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence, og her brændte Eriksen Tottenhams første spark.

Siden tabte Tottenham 3-4 på straffe, da også Oliver Skipp missede fra pletten for London-klubben.

Tottenham indleder sæsonen i Premier League med en hjemmekamp mod oprykkerne fra Aston Villa på lørdag.

I den første kamp må Tottenham også undvære Son Heung-min og Juan Foyth, der begge har karantæne efter røde kort i den sidste ligakamp i den seneste sæson.

Desuden er backerne Ben Davies og Serge Aurier ude med skader. Foyth er ud over at være i karantæne også ramt af en ankelskade.

/ritzau/