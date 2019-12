Christian Eriksen er kommet på udsalg.

For Tottenhams ubestridte boss, Davy Levy, vil have en skilling for sin danske midtbanespiller, der ellers kan smutte ved kontraktudløb til sommer.

Ifølge Evening Standard.har klubbens bestyrelsesformand derfor ladet sive, at Christian Eriksen 'kan forlade Spurs til januar for en konkurrence-dygtig pris'.

Mediet skriver videre, at Davy Levy vil være klar til at acceptere et bud på 40 millioner pund (350 millioner kroner) - hvilket ifølge mediet skulle være kun halvt så meget som det bud fra Manchester United, der blev klart afvist så sent som i sommer.

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at Christian Eriksen vil væk fra Tottenham. Danskeren har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt med London-klubben.

Hvilket den 27-årige dansker angivelig også skulle have meddelt den nytiltrådte manager, Jose Mourinho.

Der skete dog intet i sommer, og nu er der så kun ét transfervindue tilbage til et salg, inden hans kontrakt udløber.

Og Davy Levy er ifølge Evening Standard indstillet på et hurtigt januar-salg, 'selv om det skulle skade Mourinhos chancer for at sikre en top-4-placering eller skade chancerne for at vinde FA Cuppen eller Champions League'.

Jose Mourinho og Christian Eriksen. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Jose Mourinho og Christian Eriksen. Foto: EDDIE KEOGH

Så er spørgsmålet, om nogle klubber er interesserede i et januar-slagtilbud velvidende, at danskeren er transferfri til sommer. Fra 1. januar kan interesserede klubber nemlig frit forhandle med ham om et sommerklubskifte.

Manager Jose Mourinho sagde tirsdag, at han er i dialog med klubbens ledelse om de tre spillere i truppen, der snart har kontraktudløb: Christian Eriksen, Toby Alderweireld og Jan Vertonghen.

»Det vigtige er, at de alle er professionelle, engagerer sig i Tottenham og har en fantastisk forståelse for, hvad klubben kræver af dem. Så de er alle tre klar til at spille, de er alle tre klar til at glemme deres kontraktforhold,« lød det fra den nytiltrådte portugisiske manager.

Tottenham møder onsdag aften Manchester United på udebane i Premier League.