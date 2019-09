Det kører ikke for Tottenham, som tirsdag indkasserede et grimt pokalnederlag. Manager erkender uro i truppen.

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, erkender, at truppen ikke er i balance.

Det gør han efter et overraskende nederlag i straffesparkskonkurrence til Colchester fra den fjerdebedste række, League 2, i 16.-delsfinalen i den engelske EFL Cup.

- Når man har en urolig trup, er det svært, og man mister tid, og så har man brug for at genvinde den tabte tid, siger Pochettino.

- Det er dér, vi er. Måske er vores præstationer gode. Men man har brug for noget ekstra, hvilket er den mentale forbindelse. Det handler om energien sammen og om ikke at have forskellige dagsordener inden for truppen.

Den danske stjernespiller Christian Eriksen var en af skurkene i pokalblamagen.

Efter at Christian Eriksen tidligere i år meldte ud, at han var klar til nye udfordringer, har transfersnak omgærdet danskeren, som dog ikke kom afsted i dette vindue.

Han blev skiftet ind midt i anden halvleg, men gjorde ikke det store væsen af sig og brændte for Tottenham i straffesparkskonkurrencen.

Også Lucas Moura brændte for Tottenham, og så vandt Colchester straffesparkskonkurrencen 4-3.

Chokket skal nu fordøjes i London-klubben, som har været inde i en dårlig periode.

- Vi er inde i en periode, som er lidt svær for os, men vi bliver ved med at arbejde på at finde en løsning, siger Mauricio Pochettino.

- Når den her type ting sker, handler det om at være fokuserede, friske og rolige. Vi forsøger at finde løsningerne, og vi har blot brug for tid.

