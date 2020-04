Det er en hård tid - også for fodboldverdenen.

De engelske klubber i Premier League har, siden ligaen blev sat på pause, blødt penge på grund af manglende tv- og billetindtægter, og derfor skal hver en krone vendes.

Dette har ifølge Daily Mail fået Tottenham til at kontakte klubbens tidligere manager Mauricio Pochettino, som de fyrede i november, for at bede ham om at gå ned i løn.

Tottenham betaler som en del af opsigelsen af den populære manager nemlig stadig løn til Pochettino, og mediet fortæller, at det ikke drejer sig om småpenge.

Den samlede lønpakke for Pochettino lyder nemlig på 8,5 millioner pund, svarende til omkring 73 millioner kroner.

Derudover er der ligeledes lønudbetalinger til Pochettionos stab.

Derfor vil Tottenham også kontakte Pochettinos assistenttræner Jesus Perez samt de to trænere Miguel D’Agostino og Antoni Jimenez, der efter deres opsigelse stadig er på lønningslisgten.

Indtil videre har det ikke været muligt for de engelske Premier League-klubber at få hjælp med finanserne fra deres spillere under en samlet aftale.

Omvendt står det til i de lavere engelske rækker.

Her har spillernes forening PFA og klubbernes organisation EFL, der arrangerer de tre rækker under Premier League - The Championship, League One og League Two - indgået en aftale.

Det betyder, at alle klubber får mulighed for at tilbageholde 25 procent af spillerlønningerne for april.

Premier League har været sat på pause siden 13. marts 2020.