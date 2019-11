Tottenham vil have omstødt den udvisning, som Son Heung-min blev idømt efter søndagens uhyggelige uheld.

Premier League-klubben Tottenham appellerer det røde kort, som angriberen Son Heung-min blev idømt i slutfasen af kampen mod Everton i søndags.

Det skriver flere engelske medier, blandt andet The Guardian og BBC.

Sydkoreaneren fældede Evertons André Gomes, der efterfølgende kolliderede med en anden Tottenham-spiller, Serge Aurier, og brækkede anklen.

Dommer Martin Atkinson havde først fundet det gule kort frem, men ændrede tilsyneladende sin beslutning og gav i stedet Son direkte rødt i tumulten efter det grimme uheld.

Senere søndag udsendte Premier League en pressemeddelelse, hvor man forsvarede dommerens beslutning.

"Det røde kort til Son var for at bringe spillerens sikkerhed i fare, hvilket skete som konsekvens af tacklingen".

Synet af André Gomes med den ene fod strittende i en helt forkert retning fik både med- og modspillere til at tage sig til hovedet, mens Son Heung-min forlod banen i tårer.

André Gomes blev mandag opereret for sin ankelskade. Everton oplyste efterfølgende, at indgrebet gik godt, og klubben forventer, at den portugisiske midtbanespiller kan genoptage karrieren efter en pause og genoptræning.

/ritzau/