RB Leipzig havde kampen under kontrol.

Man var foran 1-0 mod bundproppen Paderborn kort inden pausen.

Men så gjorde stortalentet Dayot Upamecano noget rigtig dumt, som endte med at være dyrt for Yussuf Poulsens klub.

Du kan se hændelsen øverst i artiklen.

Dommer Deniz Aytekin udviser franske Dayot Upamecano. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere Dommer Deniz Aytekin udviser franske Dayot Upamecano. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

I ren og skær frustration over at have mistet bolden og begået frispark, valgte den kun 21-årige forsvarsspiller at losse bolden væk. Problemet var så bare, at han i forvejen havde et gult kort, fik et mere og blev vist ud.

Efter pausen fortsatte Leipzig dog med at have store chancer til at udbygge føringen, men i sidste ende var det Paderborn, der udlignede til slutresultatet 1-1.

Det var forsvarsspilleren Christian Strohdiek, som scorede det forløsende mål for gæsterne.

Til gengæld betyder det, at RB Leipzig smider vigtige point i kampen om Champions League-kvalifikationen, hvor man med en kamp mindre end Borussia Dotmund har et point op til Thomas Delaney og co.