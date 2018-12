Med fire dage til jul begynder kapløbet for alvor at kunne mærkes.

Også på rygtebørsen som ikke har tænkt sig at holde fri

Mauricio Pochettino er det eneste navne på Manchester Uniteds liste, og de er klar til at give 350 millioner kroner i kompensation for argentineren. (Telegraph)

Mourinho fik af vide kort inden sin fyring, at United har planer om at hente en central forsvarsspiller og Douglas Costa til januar. (Mail)

Ole Gunnar Solskjær vil give 400 millioner kroner for Toby Alderweireld og brasilianeren. (Mirror)

Paul Pogba skreg af glæde under træningen i tirsdags, inden Michael Carrick trådte ind og mindede ham om, at ingen er større end klubben. (Sun)

Zinedine Zidane tygger i øjeblikket på et tilbud fra United om at blive deres næste permanente manager. (AS)

Klubben prøver at skriver under med flere af spillerne, da de mener, at deres forhold til portugiseren var faldet sammen. (Mirror)

Hos rivalerne i City prøver Guardiola at hente Houssem Aouar i Lyon, da han ses som erstatning for Fernandinho. (Sun)

Bayern München er klar til at hente Lucas Hernanadez i Atletico Madrid for omkring 700 millioner kroner. (Marca)

Inter Milan forbliver interesserede i at hente Mesut Özil til klubben, efter han ikke var med i Carabao Cup-kampen mod Tottenham. (Mail)

Adrien Rabiot bliver med garanti ikke i Paris Saint-Germain, siger hans mor, som også er hans agent. (RTL)

