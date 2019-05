Så er der saftige fodboldrygter!

Manchester United har udset sig to unge portugisere i form af den 19-årige Benfica-angriber Joao Felix og den 21-årige Sporting-midtbanespiller Bruno Fernandes (London Evening Standard)

Den tidligere Manchester United-forsvarer Rio Ferdinand har længe haft samtaler med sin tidligere klub omkring sine visioner og idéer til en omstrukturering af klubben. Viceformand Ed Woodward er imponeret og overvejer ham til rollen som klubbens tekniske direktør. (Manchester Evening News)

De røde djævles træner Ole Gunnar Solskjær vil dog foretrække den nuværende assistenttræner Mike Phelan som den nye tekniske direktør. (Times)

Den tyske Arsenal-stjerne Mesut Özil insisterer på, at han stadig er glad i det nordlige London og ønsker at blive på Emirates Stadium i næste sæson. (Sky Sports)

Tottenham-træner Maurizio Pochettino har indset, at klubben ikke har de økonomiske kræfter til at følge med de andre store klubber i England, når transfermarkedet skydes i gang ved sæsonens udgang. (Telegraph)

Chelseas unge belgiske midtbanespiller Charly Musonda håber, at kunne fortsætte på en lejekontrakt i den hollandske Æresdivision-klub Vitesse i næste sæson. (Inside Futbol)

Manchester United er til gengæld klar til at give den 21-årige forsvarspiller Axel Tuanzebe chancen på holdet i næste sæson. Tuanzebe er i denne sæson udlejet til Aston Villa. (Mail)

Crystal Palace-formand Steve Parish har sagt, at han vil gøre alt i sin magt for at udvide stadionkapaciteten på Selhurst Park fra 26.000 til 34.000. (London Evening Standard)

Den tidligere Arsenal- og nuværende Valencia-forsvarer Gabriel Paulista har forud for aftenens Europa League-semifinale understreget, at han intet har at skulle bevise overfor The Gunners. (Independent)

En statue af Evertons "Hellige Treenighed" bestående af midtbanespillerne Alan Ball, Howard Kendall og Colin Harvey vil blive præsenteret forud for fredagens hjemmekamp mod Burnley. (Liverpool Echo)

