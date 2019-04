Paul Pogba skulle angiveligt have ændret mening og ønsker nu at forlade Manchester United til fordel for Real Madrid denne sommer. Læs om dette og meget mere i torsdagens rygtebørs.

Paul Pogba har virket yderst glad for tilværelsen i Manchester United, siden den norske træner Ole Gunnar Solskjærs ankomst, hvorfor man regnede med, at han ville blive i klubben. Nu skulle Pogba dog have ændret mening og ønsker at skifte til Real Madrid denne sommer. (Le Parisien via AS)

De røde djævle har derimod interesse i at hente den 24-årige Sporting Lissabon-midtbanespiller Bruno Fernandes. (A Bola)

Den walisiske kantspiller Gareth Bale er ikke i Real Madrids planer for næste sæson, og den spanske hovedstadsklub vil selv lade ham vælge sin næste destination. Manchester United og FC Bayern München er to af de største bejlere. (AS)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Uniteds Juan Mata har endnu ikke taget en endelig beslutning om fremtiden. Den 30-årige spanier har kontraktudløb til sommer og har angiveligt modtaget en række bud fra forskellige klubber. (Manchester Evening News)

Manchester City, Manchester United og FC Barcelona er alle interesserede i Atlético Madrids 24-årige midtbanespiller Saul Niguez. (Mirror)

Den belgiske Chelsea-stjerne Eden Hazard mener, at det er nu eller aldrig, hvis han ønsker et skifte til de spanske giganter Real Madrid, hvorfor han skulle være klar til at flytte denne sommer. (Goal)

Den engelske midtbanespiller Danny Drinkwater har fået at vide, at han ikke har nogen fremtid i Chelsea FC, så længe Maurizio Sarri sidder i trænersædet. (Guardian)

Liverpool overvejer at byde på Ajax-kantspiller David Neres. Lokalrivalerne fra Everton skulle også være interesseret i den 22-årige brasilianske kantspiller. (Mirror)

West Ham ser i øjeblikket ud til at føre løbet om at sikre sig Liverpools højreback Nathaniel Clyne, som er udlejet til Bournemouth for resten af sæsonen. (Football Insider)

Newcastle har taget kontakt til 1.FC Nürnberg for at forhøre sig omkring den 24-årige tyske midtbanespiller Patrick Erras. (Bild via Newcastle Chronicle)

Leicesters manager Brendan Rodgers har denne sommer planer om at bringe en angriber til klubben, som kan give konkurrence til den engelske landsholdsspiller Jamie Vardy. (Leicester Mercury)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com