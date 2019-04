Jan Oblak kan erstatte David de Gea i Manchester United, mens Tottenham stadig overvejer Christian Eriksens situation i klubben. Her får du dagens rygter!

Skulle David de Gea vælge at forlade Manchester United denne sommer, har De røde djævle en erstatning klar i baghånden. Der skulle være tale om Atletico Madrids slovenske keeper Jan Oblak. (Metro)

Massimiliano Allegris fremtid i Juventus er endnu uafklaret, og derfor er det ikke utænkeligt, at en ny mand står med ansvaret for klubben næste sæson. En af kandidaterne på italienernes liste er angiveligt den nuværende Manchester City-manager Pep Guardiola. (Marca)

Manchester United vil gerne af med en række af klubbens løntunge spillere, og derfor har man valgt at oprette en pengepulje, som skal bruges på at betale de uønskede spillere for at forlade klubben. (Sun)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Real Madrid forsøger at lokke Eden Hazard væk fra Chelsea med en ugeløn på omtrent 3,5 millioner kroner. (Sun)

Tottenham overvejer stadig, om de skal sælge Christian Eriksen til sommer. Både Real Madrid og Inter er interesserede i danskeren, der blot har lidt over et år tilbage af sin kontrakt i London-klubben. (Mirror)

Ole Gunnar Solskjær er tålmodig i forhold til at hente en midtbanespiller i sommerens transfervindue, da han først vil være sikker på, om Ander Herrera har tænkt sig at blive i Manchester United. (Teamtalk)

Premier League-klubberne West Ham og Leicester er begge interesserede i AC Milans Hakan Calhanoglu. (Star)

Liverpools stopper Virgil van Dijk siges at have vundet PFA's pris som årets spiller i Premier League foran Raheem Sterling. Kåringen er dog ikke officiel endnu. (Evening Standard)

Manchester City overvejer at byde på Benficas unge, portugisiske midtbanespiller Florentino Luis. (Guardian)

Arsenal er tidligere blevet meldt interesserede i Hoffenheims Kerem Demirbay, men nu melder The Gunners' overmænd fra onsdagens Premier League-kamp, Wolves, sig ind i kampen. (Guardian)

Kilde er BBC og artiklen er leveret af ronaldo.com