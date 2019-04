Manchester United og Paris Saint-Germain har angiveligt snøren ude efter Raphael Varane, mens David de Geas situation følges tæt af flere klubber. Læs alle dagens rygter her!

Efter forlydener om hans utilfredshed i Real Madrid er Raphael Varane blevet et utroligt hot navn i flere af Europas største klubber. To af dem skulle angiveligt være Manchester United og Paris Saint-Germain. Begge klubber har sendt den spanske hovedstadsklub en indledende forespørgsel på den franske verdensmester. (Independent)

Selv om David de Gea har kontraktudløb med Manchester United i sommeren 2020, og det endnu ikke er lykkes De Røde Djævle at forlænge hans kontrakt, er klubben ikke tvunget til at sælge deres stjernekeeper. (Mirror)

Ikke desto mindre holder flere af de største klubber i Europa et vågent øje med den spanske landsholdsmålmands situation i den engelske klub. (Express)

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har desuden i sinde at hente intet mindre end fem nye ansigter til sin trup, når transfermarkedet åbner igen efter afslutningen på indeværende sæson. (Telegraph)

Det kan godt være at Andre Schürrle stadig på papiret har lidt mere end et år tilbage af sit lejeophold i Fulham På grund af den forestående nedrykning vil London-klubben skille sig af med tyskeren et år tidligere end planlagt for at spare på deres lønomkostninger. (Sun)

Everton har fået nys om, at de skal forvente endnu mere interesse om deres hårdtarbejdende midtbanespiller Idrissa Gueye til sommer, efter han i vinter var i PSG's søgelys. (Liverpool Echo)

Merseyside-klubben har desuden planer om at hente flere unge spillere på transfermarkedet. Det kan komme til at koste Theo Walcott hans plads hos The Toffees. (Mirror)

Barcelona håber, at kunne sælge spillere for omtrent to milliarder kroner denne sommer i jagten på at forbedre klubbens skrantende økonomi. (ESPN)

Ander Herrera ser ud til at være tabt for Manchester United, som ikke har forlænget midtbanespillerens kontrakt, der udløber denne sommer. (Mail)

Som erstatning vil Solskjær og kompagni hente Atleticos Madrids spanske midtbaneprofil Saul Niguez til klubben. (ESPN)

Også de to engelske kometer Jadon Sancho og Callum Hudson-Odoi er efter sigende på De røde djævles transfer-radar. Hverken Dortmund eller Chelsea skulle dog være interesserede i at lade deres respektive guldfugle smutte. (Mail)

