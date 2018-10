Det er torsdag og det er blevet tid til flere frygter fra den store fodboldverden.

Anthony Martial er klar til at skrive under på en ny kontrakt med United og dermed ignorere interessen fra Juventus, Paris Saint-Germain og Bayern München. (ESPN)

Manchester United er pressede til ikke at sælge Paul Pogba, da et eventuelt exit for franskmanden kan komme til at koste klubben dyrt kommercielt. (Mail)

Manchester City kigger i øjeblikket på Alex Sandro, der spiller i Juventus. (Sun)

De engelske mestre er klar til at hente den 20-årige Ritsu Doan (billedet tv.) til januar. Juventus og Atletico Marid skulle også være ivrige efter at hente japaneren. (Mirror)

Chelsea vil modtage omkring 80 millioner kroner, hvis Real Madrid hyrer Antonio Conte som deres nye træner. (Sun)

Evertons planer om at skifte til et ny stadion ved Bramley-Moore Dock vil ikke ske før sæsonen 2023-2024. Et år senere end først antaget. (Telegraph)

Arsenal holder nøje øje med Nicolas Tagliafico i Ajax. (Mirror)

