Rygterne om Eden Hazards fremtid tager til i disse dage, men også mange andre spilleres fremtid er på spil på dagens rygtebørs.

Chelsea vil kræve mere end de 850 millioner kroner, som Real Madrid vil byde for Hazard. (London Evening Stardard)

Som en erstatning for Hazard holder Chelsea øje med Philippe Coutinho i Barcelona. (Independent)

Real Madrid håber dog på, at de vil kunne få Hazard for under 850 millioner kroner, hvis de smider Isco eller Marco Asensio med i handlen. (Mail)

Foto: Rubén Albarrán Vis mere Foto: Rubén Albarrán

Isco (foto) kan dog være på vej til et 'forbudt skifte', da Barcelona gerne vil have ham. (Star)

Tottenham har udset sig James Maddison som erstatning for Christian Eriksen, hvis danskeren forlader klubben til sommer. (Mirror)

Raphael Varane bliver topprioritet hos Manchester United i sommerens transfervindue. (Manchester Evening News)

United var tæt på at miste Andreas Pereira i januar, da han var i dialog med Santos, men det blev ikke til noget. (Star)

Listen er hentet hos BBC.

