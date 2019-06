Transfersagen om Chelseas Eden Hazard skulle efterhånden nærme sig sin aflutning og Liverpools Virgil van Dijk vil gerne forlænge sin kontrakt.

Læs om dette og meget mere i dagens fedeste fodboldrygter.

I Manchester forsøger United ihærdigt at afvise de mange tilnærmelser til deres franske stjerne Paul Pogba. Særligt spanske Real Madrid og italienske Juventus er blevet meldt interesserede i midtbanespilleren. (Mail)

Manchester Uniteds første indkøb skulle også snart være på plads. Sporting Lissabons 24-årige midtbanemand Bruno Fernandes skulle nemlig være klar til at underskrive, så snart han og Portugal er færdige med Nations League-finalerne. (Star)

Sagaen om en af fodboldeuropas bedste spillere nærmer sig sin afslutning. Den engelske storklub Chelsea skulle nu endelig havde accepteret et bud omkring 750 millioner kr. fra Real Madrid på holdets ubetinget største stjerne Eden Hazard. (Guardian)

Både Arsenal, Manchester United og Tottenham meldes interesserede i Stuttgarts 19-årige tyrkiske defensivspiller Ozan Kabak. Han skulle koste i omegnen af 112 millioner kr. (Express)

Forberedelserne er også i fuld gang hos Southampton, hvor den 20-årige Standard Liege-angriber Moussa Djenepo meldes tæt på et skifte. Prisen skulle ligge i omegnen af 70 millioner kr. (Daily Echo)

Den engelske klub skulle til gengæld have fået et bud på samme niveau på Birmingham-angriberen Che Adams afvist. (Mail)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Barcelona-ejede Andre Gomes var i den seneste sæson udlejet til Premier League og Everton. Han skulle nu være meget interesseret i få gjort den aftale permanent. Også backen Leighton Baines kan være tæt på en forlængelse af sin kontrakt i Everton. (Times)

Hos de nykårede Champions League-vindere Liverpool har midtstopperen Virgil van Dijk markeret sig som en af de bedste på positionen i europæisk fodbold. Og han vil nu tilsyneladende gerne have forlænget sin aftale med klubben. (ESPN)

Hos lokalrivalerne Everton har klubbens anfører Phil Jagielka takket af for denne gang. Den 36-årige defensivspiller meldes nu på vej mod nord, hvor skotske Celtic skulle stå klar med en kontrakt. (Sun)

Italienske Inter meldes tæt på at handle yngre kræfter ind til holdet. Manchester Citys 18-årige midtbanespiller Taylor Richards skulle nemlig være på vej til Italien. (Sun)

Manchester City håber på at afløse Richards med Millwalls kun 16-årige kantspiller Samuel Edozie. Ham skulle også Chelsea være interesserede i. (Evening Standard)

Premier League-oprykkede Norwich og Aston Villa skulle begge være på jagt efter forstærkninger fra Antwerp. Målet skulle være deres ghanesiske højre back Daniel Opare, som skulle kunne hentes for fire millioner kr. (Sun)

Aston Villa skulle også være tæt på at lukke en aftale med Wolverhamptons defensivspiller Kortney Hause. Den 23-årige englænder har været på lån i klubben, men kan nu være på vej mod et permanent skifte. (Express & Star)

I det spanske skulle FC Barcelonas midtstopper Samuel Umtiti nu have forsikret klubben om, at han ingen intentioner har om at forlade klubben denne sommer. Der skulle ellers være interesse fra både Arsenal og Manchester United. (Marca)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com