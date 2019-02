Europas storklubber er allerede begyndt at se frem mod næste sæson, og i dag er både Manchester City, Juventus og Real Madrid på spillerjagt. Det er rygtetid!

Romelu Lukaku scorede to mål for Manchester United onsdag aften, men hvis han bliver bedt om at finde en ny klub, så ville belgieren foretrække italienske Juventus. (Sun)

Queens Park Rangers kan være på vej til en ny og flot adresse. Klubben ser ud til at få et nyt stadium med en kapacitet på 45.000 tilskuere, som del af et fornyelsesprojekt til en værdi af flere milliarder. (Mail)

Brendan Rodgers har knap sat sig i Leicesters trænersæde endnu, men han har allerede udset sig sin første forstærkning til holdet. Det drejer sig om Bournemouths engelske landsholdsangriber Callum Wilson, der menes at koste omkring 300 millioner. (Sun)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

FC Barcelona har efter sigende set ham spille 12 gange i denne sæson, og nu smider Manchester City også deres hat i Luka Jovic-ringen. Benfica-angriberen, der er udlejet til Eintracht Frankfurt i denne sæson, har gjort opmærksom på sig selv med 15 mål i 21 kampe. (Mail)

Manchester City kigger på en serber, og Chelsea kigger på en kroat. Midtbanespilleren Josip Vukovic, som til daglig tørner ud for Maritimo, er på klubbens ønskeseddel. Men også flere andre Premier League-klubber er interesserede. (Talksport)

Legendariske Petr Cech stopper karrieren efter denne sæson, men det vil ikke få Arsenal til at investere i en ny keeper. Istedet vil The Gunners kalde Emiliano Martinez tilbage fra lejeopholdet i Reading, så han kan blive holdets nye andenkeeper. (Sun)

Den tidligere topspiller Vinnie Jones afslører, at en amerikansk investor bakkede ud af et potentielt køb af Newcastle United, fordi han ikke kunne lide klubbens øgenavn. (Talksport)

Chelsea har fået transfer-karantæne af UEFA, men det har ikke afholdt London-klubben fra at spørge sine fans på Twitter om, hvem de burde købe til sommer. (Reuters)

Marcelo ligner en færdig mand i Real Madrid. Det forlyder, at et skifte til Juventus er så godt som på plads, og nu berettes det, at Los Blancos også har udset sig deres erstatning. Det drejer sig Ajax' argentinske venstreback Nicolas Tagliafico. (Mirror, AS)

Ud over Marcelo burde Juventus også hente Kalidou Koulibaly hos rivalerne Napoli. Det mener en af klubbens tidligere præsidenter, der foreslår en byttehandel med Paulo Dybala. Goal

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com