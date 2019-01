Christian Eriksen og Tottenham kan ikke blive enige om en ny kontrakt, og i Chelsea er svingdøren ved at komme op i omdrejninger. Det er rygtetid!

Danske Christian Eriksen er efterhånden blevet synonym med Tottenham. Men kan det frugtbare samarbejde måske være ved vejs ende snart? Der er blot 18 måneder tilbage af playmakerens kontrakt, og Eriksen trækker tiden ud i forhandlingerne beretter Evening Standard.

Wolverhampton har budt 150 millioner kroner for det unge Chelsea-stjernefrø Tammy Abraham, der for tiden er på lån i Aston Villa. Han har scoret 16 mål i 20 kampe. (The Sun)

Der er sjældent stille længe omkring Mesut Özil. Men denne gang fortæller hans agent, at tyskeren ikke skal nogen steder lige foreløbig. Både Real Madrid og Inter Milan er efter sigende interesserede i Arsenal-stjernen. (Goal)

Watfords bedste spiller i denne sæson hedder Abdoulaye Doucoure, og det har de ikke tænkt sig at ændre på. Franske PSG er klar til at byde over 400 millioner kroner, men det har den engelske klub tænkt sig at sige nej til ifølge Evening Standard

Bayern München har besluttet sig for, at de også vil have et ungt engelsk talent og har udset sig Chelseas Callum Hudson-Odoi. De tyske giganter har ifølge The Sun nu budt 250 millioner for den unge kantspiller.

Både engelske Everton og kinesiske Guangzhou Evergrande vil have Barcelona-reserven Malcom. Den kinesiske klub er klar til at byde 415 millioner kroner. Det er nok lidt mere end Everton har i tankerne. (Marca, Sky Sports)

Chelsea har allerede brugt mange millioner på Christian Pulisic, der dog først kommer til sommer. Men The Blues vil også gerne have nye spillere nu. Det kunne se ud til at blive Bournemouth-angriberen Callum Wilson og en endnu unavngiven forsvarsspiller. (Mirror)

Keylor Navas sidder på bænken i Real Madrid, og det kunne Arsenal godt tænke sig at lave om på. Ifølge den spanske avis Sport er The Gunners klar til at tilbyde 115 millioner kroner for keeperen.

