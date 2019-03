FC Barcelona har sat snuden op efter Marcus Rashford og er villige til at smide Philippe Coutinho i puljen. Læs om dette og meget mere i dagens saftige rygter!

Nu har hele verden efterhånden fået øjnene op for Callum Hudson-Odoi og hans kvaliteter. Chelsea har sat en pris på ham, og den lyder på 377 millioner kroner. (Sport Bild via Metro)

Manchester United kunne godt tænke sig at pille Jadon Sancho fra Borussia Dortmund, men det kan de glemme alt om. Sancho har i øvrigt en fortid hos rivalerne Manchester City. (Mirror)

Der skal snart findes en afløser for Luis Suarez i FC Barcelona, og catalanerne har kastet kærligheden på Manchester Uniteds Marcus Rashford. Faktisk er de så lune på ham, at de er villige til at kaste enten Philippe Coutinho eller Malcolm i puljen for at bløde englænderne op. (Mundo Deportivo via Mail)

Manchester United vil have Harry Maguire, mens Manchester City jagter Ben Chilwell. Begge handler kommer dog ikke til at ske, hvis man skal tro på Leicester, som har folkene i deres stab. (Mirror)

Hvis Manchester United vil holde på David de Gea, så må de hellere sørge for at kvalificere sig til Champions League. (Manchester Evening News)

Alexis Sanchez er enten ude af form eller skadet, men Manchester United har ingen planer om at sælge den lille chilener. (London Evening Standard)

Liverpools Dejan Lovren har fået sig nogle beundrere i Italien, og derfor kunne hans næste destination være enten AC Milan eller AS Roma. (Mirror)

Marco Grujic kunne ikke finde ud af livet på Anfield Road, men han har det som en fisk i vandet hos Hertha Berlin og vil gerne blive et år mere på udlån. (Liverpool Echo)

Harry Kane har fin succes som fodboldspiller, men om 10-12 år vil han gerne prøve den amerikanske version i NFL. (ESPN)

Apropos Amerika vil Christian Fuchs fra Leicester gerne derover til sommer, men manager Brendan Rodgers vil lige have en snak med ham først. (Leicester Mercury)

Den tidligere Brighton-angriber Gordon Smith vil introducere stamcelle-behandling i engelske klubber for at hjælpe spillerne med skader og forlænge deres karrierer. (Argus)

